Coronavirus, Locatelli fa chiarezza sulla fase 2: “R con zero sceso a 0.5-0.7, scordatevi campi estivi e oratori per bimbi” (Di giovedì 23 aprile 2020) L’ ‘R con zero’, l’indice di contagiosità del Coronavirus, è sceso ad una percentuale compresa tra lo 0,5 e lo 0,7. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanita’ Franco Locatelli in conferenza stampa alla protezione civile. Locatelli ha anche sottolineato che a partire dal 5 aprile, “con la sola eccezione di una giornata, c’e’ stata una riduzione del numero dei pazienti ricoverati. E dal 3 aprile c’e’ stata costantemente ogni giorno una riduzione del numero dei pazienti che erano ricoverati in terapia intensiva. Ancora più specificatamente, ricordo che il 3 aprile eravamo a 4.068 casi, oggi siamo 2.267“. Riaprire le scuole vorrebbe dire riportare l’indice di contagio, l’R con zero’, ben sopra l’1. Lo ha detto il presidente del Css Franco Locatelli ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Locatelli : “Rischiosa l’apertura delle scuola insieme al ripristino delle attività lavorative”

