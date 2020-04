Consiglio Ue | Conte firma Mes-Bei-Sure? Recovery Fund da 320 mld | addio eurobond

borghi_claudio : Tremonti ha previsto il comunicato del consiglio europeo di domani (quello in cui conte va SENZA mandato parlamenta… - Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ In anteprima, l’esito del Consiglio europeo di domani 1. Beccatevi il Mes, cari italiani 2… - borghi_claudio : @valentina_gnes Guardi che il MES come strumento principale proposto dal Consiglio Europeo è già nel documento dell… - Gianluc54410558 : RT @PiramideRossa: La Lega non ha messo in campo nessuna proposta seria, in nessun momento, preferendo attaccare continuamente al solo scop… - PiramideRossa : La Lega non ha messo in campo nessuna proposta seria, in nessun momento, preferendo attaccare continuamente al solo… -

Consiglio Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Consiglio Conte