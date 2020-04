Condò: “Serie A? Serve un amministratore delegato di Lega che prenda decisioni per tutti” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il giornalista Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del momento del calcio italiano e della battaglia che si sta disputando per la ripresa del campionato “Come succede nelle leghe americane, Serve un amministratore deLegato di Lega che abbia la capacità di prendere delle decisioni per tutti. Fino a quando aspetteremo che siano i presidenti a farlo, è evidente che nessuno ha la visione per vedere il bene comune. Ci risparmieremmo queste scene grottesche, anche a tragedia in corso. Come in altri settori, è necessario che vengano approntati tutti i vari piani per lo sviluppo della stagione. E’ vero che non puoi giocare con 500 morti al giorno, ma la speranza è che questo numero vada a diminuire. Quando questa curva sarà scesa quasi a zero, il calcio dovrà essere necessariamente uno dei ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 aprile 2020) Il giornalista Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del momento del calcio italiano e della battaglia che si sta disputando per la ripresa del campionato “Come succede nelle leghe americane,undiche abbia la capacità di prendere delleper tutti. Fino a quando aspetteremo che siano i presidenti a farlo, è evidente che nessuno ha la visione per vedere il bene comune. Ci risparmieremmo queste scene grottesche, anche a tragedia in corso. Come in altri settori, è necessario che vengano approntati tutti i vari piani per lo sviluppo della stagione. E’ vero che non puoi giocare con 500 morti al giorno, ma la speranza è che questo numero vada a diminuire. Quando questa curva sarà scesa quasi a zero, il calcio dovrà essere necessariamente uno dei ...

