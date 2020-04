Camavinga Juve, dalla Spagna: bianconeri avanti sul Real (Di giovedì 23 aprile 2020) La Juventus sfida PSG e Real Madrid per Eduardo Camavinga. Il giovane mediano del Rennes ha una valutazione di 50 milioni Eduardo Camavinga, centrocampista 17enne del Rennes, considerato un grande talento del calcio mondiale, piace a tanti grandi club. Secondo As, il giocatore del Rennes piace a Juventus, Real Madrid e PSG. I bianconeri, insieme al PSG, si sarebbero mosse per prima avviando contatti con il Rennes. Il Real però non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul centrocampista classe 2002 e spera, grazie a Zidane, di convincere il giovane francese a firmare per i Blancos. Il Rennes chiede 50 milioni per lasciar andare il suo gioiello. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Camavinga alla Juventus - colpo a sorpresa : cifre e dettagli dell’affare! (Di giovedì 23 aprile 2020) Lantus sfida PSG eMadrid per Eduardo. Il giovane mediano del Rennes ha una valutazione di 50 milioni Eduardo, centrocampista 17enne del Rennes, considerato un grande talento del calcio mondiale, piace a tanti grandi club. Secondo As, il giocatore del Rennes piace antus,Madrid e PSG. I, insieme al PSG, si sarebbero mosse per prima avviando contatti con il Rennes. Ilperò non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul centrocampista classe 2002 e spera, grazie a Zidane, di convincere il giovane francese a firmare per i Blancos. Il Rennes chiede 50 milioni per lasciar andare il suo gioiello. Leggi su Calcionews24.com

