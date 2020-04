California - I robot Nuro R2 distribuiscono aiuti con la guida autonoma - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 23 aprile 2020) Anche lascende in campo contro il coronavirus. In, la, startup specializzata inica fondata da due ex ingegneri di Google, sta consegnando cibo e dispositivi medici attraverso i propri pod senza conducente al personale che lavora in due strutture dello Stato recentemente convertite a ricovero per pazienti contagiati dal Covid-19: il centro congressi San Mateo Event Center e la Sleep Train Arena di Sacramento, palazzetto in cui normalmente gioca la squadra di basket NBA dei Kings. Autorizzati a circolare da soli. Un aiuto piccolo, ma simbolico, soprattutto in un momento in cui tutto il mondo sta ripensando a vario titolo - le proprie abitudini. Ielettrici per la consegna della, nome in codice R2, si muovono senza un pilota e, da un po' di tempo, in alcune zone degli Stati Uniti sono autorizzati a farlo (in, la compagnia ha ...