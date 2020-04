Bankitalia | sanità non attrezzata per pandemia | ma reazione rapida

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Il sistema sanitario italiano (SSN) non era attrezzato per affrontare un’epidemia come quella del coronavirus, ma ha saputo reagire velocemente anche se in maniera diversa in ogni regione. Lo rileva il report “L’espansione della capacità produttiva del sistema sanitario italiano: progressi conseguiti” realizzato da Luciana Aimone Gigio, Luca Citino, Domenico Depalo, Maura Francese e Andrea Petrella, secondo cui “le risorse e la capacità produttiva dell’Ssn non erano disegnate per fronteggiare un’epidemia di larga scala. Il sistema italiano ha reagito velocemente, anche se in misura differenziata tra le varie regioni”.Prima della crisi da coronavirus “i letti in terapia intensiva erano circa 5.300. Durante la crisi sono stati aggiunti circa 3.360 posti (+65%). Con l’aumento programmato di ...