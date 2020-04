All’ospedale di Pozzuoli una “leggerezza” è costata 2 morti e 50 contagi: il focolaio Covid che fa tremare Napoli. Ma De Luca minimizza (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, all’ospedale di Pozzuoli il focolaio che fa tremare Napoli “All’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli forse c’è stata qualche leggerezza nell’organizzazione e quindi è avvenuto qualche contagio di troppo. Ad ogni modo, oggi, la situazione è del tutto sotto controllo”. Queste le parole pronunciate dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca riguardo il focolaio da Covid-19 scoppiato nell’ospedale partenopeo a inizio aprile. Una “leggerezza” secondo De Luca che finora ha causato almeno 53 contagi e due decessi: non proprio uno scherzo. Se consideriamo che sono 178 i tamponi ancora da accertare, c’è poco da stare sereni. Il dato, che annovera 3 nuovi casi emersi martedì, arriva dall’esito delle analisi su 858 tamponi eseguiti su tutto il personale ... Leggi su tpi Covid19 - donna positiva trasferita da Pozzuoli contagia 4 infermieri all’Ospedale del mare

Coronavirus a Pozzuoli : sono circa 400 i tamponi effettuati all’ospedale La Schiana

Emergenza all’ospedale di Pozzuoli : “La situazione è seria - il numero dei contagiati aumenta” (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, all’ospedale diilche fa tremare Napoli “All’ospedale Santa Maria delle Grazie diforse c’è stata qualche leggerezza nell’organizzazione e quindi è avvenuto qualcheo di troppo. Ad ogni modo, oggi, la situazione è del tutto sotto controllo”. Queste le parole pronunciate dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca riguardo ilda Covid-19 scoppiato nell’ospedale partenopeo a inizio aprile. Una “leggerezza” secondo De Luca che finora ha causato almeno 53e due decessi: non proprio uno scherzo. Se consideriamo che sono 178 i tamponi ancora da accertare, c’è poco da stare sereni. Il dato, che annovera 3 nuovi casi emersi martedì, arriva dall’esito delle analisi su 858 tamponi eseguiti su tutto il personale ...

Pozzuoli21 : #pozzuoli #ospedale #focolaio #contagi #esposto #procura #asl #cisl Focolaio di contagi all’ospedale: esposto in P… - CronacaFlegrea : Focolaio di Coronavirus all’ospedale di Pozzuoli: il caso finisce in Procura - CronacaFlegrea : Antonio, morto dopo il ricovero all’ospedale di Pozzuoli «Non ti dimenticheremo mai» - tuttosanitaweb : Covid, 60 positivi all’ospedale di Pozzuoli, si finisce in tribunale - CronacaFlegrea : 53 contagi all’ospedale di Pozzuoli: dopo il maxi screening slitta la riapertura -

Ultime Notizie dalla rete : All’ospedale Pozzuoli Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera