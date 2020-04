A Napoli torna la pizza, per ora a domicilio (Di giovedì 23 aprile 2020) pizza e Napoli sono sinonimi. Ma causa coronavirus, su decisione del governatore Vincenzo De Luca, il piacere della pizza era sino ad oggi negato. Dopo numerosi appelli, dal 27 aprile la pizza tornerà sulle tavole dei napoletani. “Sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle 7 alle 14, gli altri esclusivamente dalle 16 alle 22, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi”. Si torna quindi alla pizza, per ora a domicilio. Gino Sorbillo aveva annunciato la possibile chiusura di quattro pizzerie. “Le cose vanno ... Leggi su laprimapagina Napoli - Manolas : ”Abbiamo voglia di tornare in campo. Ho un rapporto bellissimo con Gattuso”

Ultime Notizie dalla rete : Napoli torna Torna la pizza (solo a domicilio) a Napoli e in tutta la Campania: la fase 2 riparte dalla tavola e dalle tradizioni TGCOM Napoli, Meret lavora senza sosta: «Tanta voglia di tornare in campo»

È uno dei più chiacchierati degli ultimi mesi, ma in attesa di poter tornare a giocare e a giocarsi il posto in campo Alex Meret mostra sui social i suoi allenamenti casalinghi. Il portiere del Napoli ...

Napoli, Covid time: Gli intellettuali prendono posizione contro la pandemia

NAPOLI - Siamo nel “Covid Time” , in questo particolare ... Il confronto sul rapporto tra: Scienza e fede ai tempi del Coronavirus, torna con forza, acquistando un’importanza cruciale per questa ...

