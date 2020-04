Uliassi e Marcorè in diretta per AISLA (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Crema di verza, patate e porro Ingredienti e dosi per 4 persone 200 g di patate pelate, 200 g di verze, 1/2 testa di aglio, 1 mazzetto di rosmarino e timo, 1 l di acqua, un porro, 1/2 dl olio, 100 g di zucca gialla tagliata a dadi ben bollita, 100 g di broccoli ben bolliti, 100 g di patate tagliate a dadini, ben bollite, 60 g di mezze maniche se lo si desidera Procedimento Rosolare leggermente il porro tagliato a rondelle nell’olio, le patate a pezzi e la verza tagliata in grossa julienne, l’aglio e il mazzetto aromatico. Bagnare con l’acqua e poi aggiungerne altra fino a coprire Cucinare fino a che le verdure saranno completamente cotte. Togliere l’aglio e il mazzetto. Frullare il tutto con il minipimer fino ad ottenere una crema liscia morbida e omogenea. Se la si vuole più morbida, aggiungere un poco di acqua. Mettere la crema in una fondina, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Crema di verza, patate e porro Ingredienti e dosi per 4 persone 200 g di patate pelate, 200 g di verze, 1/2 testa di aglio, 1 mazzetto di rosmarino e timo, 1 l di acqua, un porro, 1/2 dl olio, 100 g di zucca gialla tagliata a dadi ben bollita, 100 g di broccoli ben bolliti, 100 g di patate tagliate a dadini, ben bollite, 60 g di mezze maniche se lo si desidera Procedimento Rosolare leggermente il porro tagliato a rondelle nell’olio, le patate a pezzi e la verza tagliata in grossa julienne, l’aglio e il mazzetto aromatico. Bagnare con l’acqua e poi aggiungerne altra fino a coprire Cucinare fino a che le verdure saranno completamente cotte. Togliere l’aglio e il mazzetto. Frullare il tutto con il minipimer fino ad ottenere una crema liscia morbida e omogenea. Se la si vuole più morbida, aggiungere un poco di acqua. Mettere la crema in una fondina, ...

