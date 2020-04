Sky chiede uno sconto Cairo | “Non esiste” E tutta la Serie A ritrova l’unità

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ieri la LegaA è uscita dall’assemblea compatta per il sì alla ripresa. All’improvviso sono state cancellate tutte le tensioni interne tra presidenti e schieramenti e si è trovata una linea comune. A spingere in questa direzione è stata la necessità di blindare i diritti tv. Se a decidere di fermarsi fossero i club, le tv potrebbero essere legittimate a non versare l’ultima rata ancora dovuta (156 milioni, già messi a bilancio, tra l’altro). Dichiarandosi uniti per la ripresa, invece, i club lasciano che a staccare la spina sia il governo, e si mettono al riparo. A compattare laA è stata una lettera inviata da Sky quaranta minuti prima dell’assemblea in cui quantifica i danni subiti e getta le basi per una trattativa, scrive Repubblica. Nel caso in cui le partite ricomincino, Sky è pronta ...