Materazzi | “Ibrahimovic si sente un dio ma un Mondiale lo vinci con Totti”

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Marcoè l'ex difensore di Perugia, Inter e Nazionale. In una diretta su Instagram ha parlato di avversari ed ex compagni di squadra tra cui uno molto "speciale". È Zlatan Ibrahimovic che l'ex nerazzurro ha definito così: "Sicuramente è un calciatore molto forte, lui siun dio ma non è ai livelli dei più grandi".