L' indiscrezione bomba | La Volpe e il marito vivono un momento di sofferenza

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Serena Granato Secondo alcune indiscrezioni, l'ex gieffina Adrianasarebbe rientrata a Roma dalla Svizzera insieme alla figlia Gisele e senza il, Roberto Parli Dopo aver abbandonato il gioco del Grande fratello vip 4, per via dell'aggravamento delle condizioni di salute del suocero Roberto Parli -dovuto all'infezione contratta dall'uomo, poi venuto a mancare in Svizzera- Adrianaè tornata al centro del gossip. In molti, sui social, la considerano la vincitrice morale dell'ultima edizione dello spin-off del Gf dedicato alle celebrità. E, ora, fa parlare di sé soprattutto per via di alcune indiscrezioni sul conto della sua vita privata, trapelate dall'ultimo numero di Chi magazine. Secondo quanto riportato dalla nota fonte l'ex gieffina sarebbe tornata a vivere a Roma, dopo aver vissuto 16 giorni di lutto familiare in quarantena in ...