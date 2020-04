L’impero economico del clan Spada: videolottery e bar, sale scommesse e pompe di benzina (Di mercoledì 22 aprile 2020) L'elenco di attività commerciali e società alle quali i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato beni e patrimoni per un valore di 18 milioni di euro. Tra questi bar, sale slot, distributori di carburanti, palestre e scuole di danza, immobili, conti correnti ed auto. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) L'elenco di attività commerciali e società alle quali i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato beni e patrimoni per un valore di 18 milioni di euro. Tra questi bar,slot, distributori di carburanti, palestre e scuole di danza, immobili, conti correnti ed auto.

SainiCorrado : @cristianalaz Sono i fatti che lo dimostrano...facci caso man mano che i paesi entrano in UE l impero economico ci… - LeorbatRossyMey : @AngeloCiocca VIA DELL'EUROPA E DALL'EURO FILOSOFI IN TV RACCONTANO STRONZATE NEI TELEGIORNALI NON CI SERVE NE L'… -

Ultime Notizie dalla rete : L’impero economico Addio a Sirio Maccioni, aveva fondato l'impero della ristorazione "Le cirque" Forbes Italia