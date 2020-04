Incidente stradale | schianto fatale | muore militare di 33 anni

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Un giovane di 33che prestava servizio nell’Esercito è morto nel corso di unavvenuto verso l’alba. Unha posto fine alla vita di un giovane di 33. La vittima era unoriginario del comune di Maddaloni, in provincia di Caserta. Questa mattina si è ribaltato a bordo … L'articolodi 33è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BeppeMarottaMa1 : RT @FootballAndDre1: Oggi si ricorda la morte di un grande ciclista a causa di un incidente stradale balordo. #MicheleScarponi #ciclismo ht… - FootballAndDre1 : Oggi si ricorda la morte di un grande ciclista a causa di un incidente stradale balordo. #MicheleScarponi #ciclismo - genovatoday : Tir resta incastrato, scendendo dal Fasce - arben92 : @SimoneAvsim @daniel19842401 Ma è normale che la gente si preoccupi! Chi sta morendo in questo momento lo fa per un… - CorriereUmbria : Terni, incidente sulla E45 all'altezza dell'uscita San Gemini sud: ferita una donna di 33 anni #terni #e45… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale

Reggionline

in un incidente stradale). È il giorno del famoso «Miracle On Ice», quando una squadra di giovani universitari, pure vagamente scapestrati, piegò gli Imbattibili: Mike Eruzione, l’italo-americano ...Un incidente stradale ha posto fine alla vita di un giovane di 33 anni. La vittima era un militare originario del comune di Maddaloni, in provincia di Caserta. Questa mattina si è ribaltato a bordo ...