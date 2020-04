Federer: un unico tennis per uomini e donne, è tempo di unire ATP e WTA (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un solo tennis per uomini e donne. Non sul campo ma almeno come organi di governo. unire ATP e WTA, la rivoluzione di Roger Federer. Il campione svizzero dice che “ora è il momento”, mentre il tennis come tutti gli altri sport è bloccato nel limbo dalla pandemia: “Possiamo uscirne con due istituzioni indebolite o con un corpo più forte”, ha detto. L’anno scorso il presidente della WTA Micky Lawler aveva dichiarato che la proposta andrebbe valutata seriamente. E oggi, in una serie di post sui social media, Federer ha aggiunto: “Non sto parlando di unire le competizioni in campo, ma di unire i due organi di governo che sovrintendono ai tour maschili e femminili. “C’è troppa confusione per i tifosi quando ci sono diversi sistemi di classifica, diversi loghi, diversi siti Web, diverse categorie di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un soloper. Non sul campo ma almeno come organi di governo.ATP e WTA, la rivoluzione di Roger. Il campione svizzero dice che “ora è il momento”, mentre ilcome tutti gli altri sport è bloccato nel limbo dalla pandemia: “Possiamo uscirne con due istituzioni indebolite o con un corpo più forte”, ha detto. L’anno scorso il presidente della WTA Micky Lawler aveva dichiarato che la proposta andrebbe valutata seriamente. E oggi, in una serie di post sui social media,ha aggiunto: “Non sto parlando dile competizioni in campo, ma dii due organi di governo che sovrintendono ai tour maschili e femminili. “C’è troppa confusione per i tifosi quando ci sono diversi sistemi di classifica, diversi loghi, diversi siti Web, diverse categorie di ...

napolista : Federer: un unico tennis per uomini e donne, è tempo di unire ATP e WTA La proposta del campione svizzero sui soci… - oktennis : RT @Rossana_Capo: Federer parla sui social dell’idea di unire in un unico corpo amministrativo ATP e WTA, per affrontare uniti una crisi… - Rossana_Capo : Federer parla sui social dell’idea di unire in un unico corpo amministrativo ATP e WTA, per affrontare uniti una… - __Maria__R : RT @AlexBillyBisi: Sempre unico #NoleFam #Idemo - saradjokofan1 : RT @AlexBillyBisi: Sempre unico #NoleFam #Idemo -