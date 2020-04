Fase 2, vertice Conte-Colao. Prime decisioni: mascherine per tutti e riaperture omogenee in tutta Italia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il presidente del Consiglio spiega in Parlamento i 5 assi per la Fase 2: distanziamento sociale e mascherine; potenziamento di servizi di prevenzione e rsa; Covid Hospital in tutte le Regioni; tamponi e test sierologici; teleassistenza e mappatura dei contagi con la App Immuni Leggi su ilsole24ore OMS - Ricciardi : “Troppo presto per la Fase 2”. Mercoledì 22 aprile nuovo vertice

Fase 2 in via di definizione : Conte pronto al vertice con le Regioni

Giuseppe Conte - riunione con capi maggioranza/ Poi vertice con Regioni : verso fase 2 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il presidente del Consiglio spiega in Parlamento i 5 assi per la2: distanziamento sociale e; potenziamento di servizi di prevenzione e rsa; Covid Hospital in tutte le Regioni; tamponi e test sierologici; teleassistenza e mappatura dei contagi con la App Immuni

EnzoDimizio : La Fase 2 prende corpo: vertice con Conte, i ministri e la task force di Colao per le modalità dell… - Notizieditalia : La Fase 2 prende corpo: vertice con Conte, i ministri e la task force di Colao per le modalità delle riaperture… - repubblica : La Fase 2 prende corpo: vertice con Conte, i ministri e la task force di Colao per le modalità delle riaperture [ag… - 46_NADIA_58 : Tutta questa gente della tasks force che non ha MAI LAVORATO NELLE AZIENDE ???????????? POVERI NOI La Fase 2 prende corpo… - sportli26181512 : La A riparte? Il governo frena. Oggi vertice da Spadafora: protocollo sotto esame: La A riparte? Il governo frena.… -