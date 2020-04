Coronavirus, muore bimba di 5 anni a Detroit (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una bimba di 5 anni è deceduta a Detroit per complicazioni da Coronavirus. Lo rende noto la Cnn precisando che la piccola, Skylar Herbert, è morta domenica al Beaumont Royal Oak Hospital dopo essere stata attaccata a un ventilatore per due settimane. La diagnosi di positività al Coronavirus era arrivata il mese scorso, poi la bambina aveva sviluppato una rara forma di meningite e gonfiore al cervello. Le comunità nere e ispaniche d'America stanno subendo il peso della crisi del Coronavirus.La madre di Skylar è stata un ufficiale di polizia di Detroit per 25 anni e suo padre ha lavorato come pompiere con i vigili del fuoco di Detroit per 18 anni, ha dichiarato il governatore del Michigan Gretchen Whitmer durante una conferenza stampa: "Sono stati in prima linea e hanno servito con onore e integrità e non meritavano di perdere il figlio a causa ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - poliziotta muore in Brasile tra le braccia del marito : nessun ospedale l’ha aiutata

Bimba di 5 anni muore per Coronavirus un mese dopo i primi sintomi

Coronavirus, muore bimba di 5 anni a Detroit

Coronavirus, Fassone netto sulla ripartenza

Ai microfoni di Tuttosport Marco Fassone ha parlato della ripartenza dei campionati in Italia: "Il calcio muore se non riparte. Basta attacchi, bisogna aiutare la Lega. Serve ridarle compattezza, come ...

Ai microfoni di Tuttosport Marco Fassone ha parlato della ripartenza dei campionati in Italia: "Il calcio muore se non riparte. Basta attacchi, bisogna aiutare la Lega. Serve ridarle compattezza, come ...