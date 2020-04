Concorso Ordinario Infanzia e Primaria | bozza bando | requisiti | prove e posti per Regione

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.104 del 21 Aprile è stato pubblicata la tabella dei titoli aggiornata. Nei mesi scorsi è stata diffusa ladeldel: il 30 Aprile è la data ultima indicata dal Decreto Milleproroghe. E’ possibile tuttavia che la pubblicazione arrivi anche in settimana. Il 20 Aprile si è tenuta la discussione con i sindacati che hanno ricevuto le bozze dal Ministero. Rispetto alla precedenteil Miur ha rideterminato i conteggi deidisponibili per i prossimi anni scolastici, vista la proroga del Decreto Scuola alle graduatorie del2016 fino al prossimo anno e l’immissione in ruolo suidi Quota 100. Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 infatti era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul ...