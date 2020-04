Burger King riapre 40 ristoranti in Italia/ Al via delivery e pasti ai più bisognosi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Burger King riapre 40 ristoranti in Italia: per il momento sono disponibili il delivery e la consegna di pasti caldi ai più bisognosi, si punta a ripristinare asporto e Drive Through. Leggi su ilsussidiario Un hamburger ammuffito : il nuovo spot di Burger King contro i conservanti | VIDEO (Di mercoledì 22 aprile 2020)40in: per il momento sono disponibili ile la consegna dicaldi ai più, si punta a ripristinare asporto e Drive Through.

