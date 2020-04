Antonella Elia | Aristide Malnati | “Con me ha vissuto momenti particolari”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 22 aprile 2020)dopo il Grande Fratello Vip susvela: “Con me haparticolari”ha fatto un percorso al GF Vip davvero molto bello. Difatti è stato l’unico concorrente ad essere andato d’accordo con tutti. Questo gli ha quindi consentito di arrivare alla finale del Grande Fratello Vip senza intoppi. E a distanza di alcune settimane dalla fine del reality show vip condotto da Alfonso Signorini,torna a parlare in una lunga intervista telefonica rilasciata al portale 361 Magazine. Ovviamente in questa occasione il popolare paleontologo ha parlato della sua esperienza e dei suoi progetti futuri. Il giornalista ha poi colto la palla al balzo per chiedergli un’opinione su alcuni ex inquilini vip, tra i quali. E su quest’ultimaha confessato: “Con me ha ...