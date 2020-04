Agricoltura, da Regione Lazio contributo per assunzioni (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – Grandi quantita’ di frutta e verdura rischiano di marcire nei campi perche’ non ci sono persone sufficienti per raccoglierle, visto che gran parte della forza lavoro impiegata era extracomunitaria e al momento e’ impossibilitata a fare rientro in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Per questo la Regione Lazio, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, ha pensato a un intervento di sostegno per facilitare l’assunzione e la stabilizzazione dei lavoratori in questo comparto. La misura, che per ora riguarda solo il territorio della provincia di Latina, consiste in un importo di 2.500 euro per ogni contratto assunzione o la stabilizzazione dei lavoratori nel settore agricolo fino a un massimo di dieci per ogni azienda. A questa iniziativa se ne aggiunge un’altra, anche in questo caso mirata alla sola area pontina, relativa al ... Leggi su romadailynews Onorati (Regione Lazio) : agricoltura - da domani bando 5 MLN per florovivaismo

Coronavirus - Confagricoltura Campania : Giù la domanda del latte di bufala - la Regione intervenga

Coronavirus - agricoltura : appello della Regione alle aziende toscane a non mollare (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – Grandi quantita’ di frutta e verdura rischiano di marcire nei campi perche’ non ci sono persone sufficienti per raccoglierle, visto che gran parte della forza lavoro impiegata era extracomunitaria e al momento e’ impossibilitata a fare rientro in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Per questo la, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, ha pensato a un intervento di sostegno per facilitare l’assunzione e la stabilizzazione dei lavoratori in questo comparto. La misura, che per ora riguarda solo il territorio della provincia di Latina, consiste in un importo di 2.500 euro per ogni contratto assunzione o la stabilizzazione dei lavoratori nel settore agricolo fino a un massimo di dieci per ogni azienda. A questa iniziativa se ne aggiunge un’altra, anche in questo caso mirata alla sola area pontina, relativa al ...

sbonaccini : #agricolturaER in @RegioneER la MANODOPERA stagionale si cerca online sul portale 'Lavoro per te'. @AlessioMammi: I… - ForzaItaliaBari : RT @DamascelliD: Oggi, in Regione, per partecipare ai lavori delle Commissioni Bilancio e Agricoltura, che hanno approvato la mia proposta… - jurimichelucci : L'investimento di un milione di euro da parte di regione Liguria per gli aiuti al comparto agricolo è del tutto ina… - CarbonAntonio : PSR, Fitto:’ altro che fase 2, in agricoltura la Regione Puglia continua a non spendere i fondi europei’… - OndaradioGargan : PSR/ Fitto: altro che Fase 2, in agricoltura la Regione continua a non spendere i fondi europei, la puglia sempre m… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Regione Regione, approvato il fondo da 1 mln per agricoltura e pesca liguri Bizjournal.it - Liguria Coronavirus: Agricoltura Marche, bando da 600mila euro per settore latte ed agnelli

Sono settori strategici dell’agricoltura marchigiana e in questa fase storica la Regione deve essere vicino a chi è più in difficoltà. Siamo, infatti, la prima regione d’Italia ad aver approvato una ...

PSR, FITTO: ALTRO CHE FASE 2, IN AGRICOLTURA LA REGIONE CONTINUA A NON SPENDERE I FONDI EUROPEI, LA PUGLIA SEMPRE MAGLIA NERA IN ITALIA

Tenuto conto che la Regione Puglia è anche ultima, a notevole distanza dalle altre Regioni ... recuperati grazie a un pressing trasversale sul commissario all’Agricoltura europeo. Quest’anno i fondi ...

Sono settori strategici dell’agricoltura marchigiana e in questa fase storica la Regione deve essere vicino a chi è più in difficoltà. Siamo, infatti, la prima regione d’Italia ad aver approvato una ...Tenuto conto che la Regione Puglia è anche ultima, a notevole distanza dalle altre Regioni ... recuperati grazie a un pressing trasversale sul commissario all’Agricoltura europeo. Quest’anno i fondi ...