Xbox Series X protagonista di un reveal a maggio? La presentazione potrebbe avere una

Leggi su eurogamer

(Di martedì 21 aprile 2020) Stando a numerosi rumor che circolano in rete, sembra che il mese disarà proprio un periodo caldo per quanto riguarda la next-gen. Alcune indiscrezioni vorrebbero unacompleta di PS5, ma anche Microsoft avrebbe in serbo delle sorprese il prossimo mese per tutti i fan in attesa diX.Il colosso di Redmond, dunque, avrebbe in programma unadiX ae, secondo vari insider, sembra che questoavrà luogo il 5.L'eventoessere l'occasione per conoscere alcune cose che ancora non sappiamo diX, come ad esempio il prezzo o la data di lancio precisa.Leggi altro...