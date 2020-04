Va dal padre per dargli l'ultimo saluto. Multato: "Spostamento non necessario" (Di martedì 21 aprile 2020) Si era messo in viaggio per andare a trovare il papà in fin di vita: un uomo, originario di Pietra Ligure (Savona), è stato Multato dagli agenti ai posti di blocco per aver violato il Dpcm sul Coronavirus. Come riporta l’ANSA, è stato fermato mentre era in auto in provincia di Pavia dai carabinieri di Santa Giuletta. Munito di 104 per assistere il padre malato terminale, ha spiegato di essere andato nel pavese per l’ultimo saluto all’anziano genitore, ma i militari non hanno ritenuto si trattasse di “assoluta urgenza” e hanno sanzionato il savonese.Leggi anche... A Pasqua i sanzionati aumentano del 10%, 14 mila disobbedienti Leggi su huffingtonpost Coronavirus - gli assistenti sociali nell’emergenza : argine alla solitudine dei pazienti e aiuto per le famiglie. Dalle dimissioni protette alle videochiamate : “Grazie - forse era l’ultima volta che vedevo mio padre”

Pavia - fermato dai carabinieri mentre corre dal padre morente : la multa viene annullata

Tempesta d'amore settimana dal 20 al 25 aprile 2020 : Annabelle vuole sapere chi è il padre

Ultime Notizie dalla rete : dal padre Coronavirus, in viaggio da Savona a Pavia per andare dal padre che sta morendo: sanzionato Il Messaggero Va dal padre per dargli l'ultimo saluto. Multato: "Spostamento non necessario"

Michele ucciso dal Coronavirus a soli 43 anni: era papà di due figli e trasportava medicinali

Distribuiva i farmaci. Era sempre in giro per consegne con il pulmino e questo era il suo lavoro. Il decesso ieri mattina all’ospedale di Civitanova e la notizia getta tutti nello sconforto più ...

