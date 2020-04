Va a prendere la moglie invalida che lavora al San Raffaele: multato (Di martedì 21 aprile 2020) Stava andando a prendere sua moglie, una 60enne invalida al 46% per via di alcune patologie che le impediscono di camminare bene, e impiegata come operatrice sociosanitaria in Terapia intensiva cardiochirurgica all’ospedale San Raffaele di Milano. Ma è stato fermato al posto di blocco e gli agenti non hanno voluto sentire ragioni: dato che “lo spostamento personale al di fuori del proprio comune non è avvenuto per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, gli hanno comunque fatto una multa da 533 euro per violazione del dpcm dell′8 marzo 2020.L’episodio, come riporta l’ANSA, è accaduto lo scorso 3 aprile alle 15,15, in via Martesana a Vimodrone, nel milanese. Dopo il verbale, il marito della signora, un 59enne di origini peruviane e ormai da diversi anni in Italia, si è ... Leggi su huffingtonpost Va a prendere la moglie invalida dopo il turno in ospedale : multato per 530 euro

