Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 13 | 10

(Di martedì 21 aprile 2020)dailynews radiogiornale di nuovo Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus sauna bimbo è nato positivo all’ ospedale di Aosta è risultato positivo all’infezione da nuovo coronavirus il parto è avvenuto la scorsa settimana nella notte tra giovedì e venerdì la madre residente nella cintura di Aosta anche lei positiva ha partorito con 38 di febbre il risultato del tampone è arrivato il giorno dopo la nascita all’interno dell’ospedale è stata organizzata la degenza nei reparti di ostetricia e pediatria prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano di luzzardi dettagli di particolato programma per la fase 2 del coronavirus previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio lo annuncia in un lungo post sui social il Presidente del ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus I fatti del giorno A #Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore #ANSA - fanpage : Multato mentre va dal padre che sta morendo #20aprile - fanpage : La Regione Lombardia potrebbe essere commissariata #coronarvirusitalia #19aprile - Internazionale : Tanti volontari mantengono attivi i servizi delle ambulanze durante la crisi del covid-19. Il racconto di uno di lo… - tempostretto : Un nuovo articolo: (VIDEO Emergenza Covid 19, 30mila euro dal Comune di Furci a commercianti e partite Iva) è stato… -

Queste le sue parole: “Detto che sentendo le ultime dichiarazioni dei ministri Speranza e Spadafora non ho tutte queste ... “In questo senso come ADICoSp dopo esserci seduti al tavolo della trattativa ...Buone notizie per gli artigiani dopo che il Tar del Lazio ha sospeso la procedura di iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato e obbliga il fondo di solidarietà bilaterale ...