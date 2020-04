“Sotto le coperte…” Federica Panicucci | quel segreto svelato dal fidanzato “Non mi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 aprile 2020) Ancora non c’è traccia di, ma la promessa è che tornerà presto quando sarà finita l’emergenza sanitaria. Al momento la trasmissione mattutina di Canale 5 si è trasformato, da settimane ormai, in uno speciale dedicato al coronavirus condotto soltanto da Francesco Vecchi.spera presto di tornare a tenere compagnia i suoi telespettatori, ma al momento si sta godendo il periodo di isolamento in compagnia della sua dolce metà. Marco Bacini ha dichiarato a Nuovo Tv suche cerca di tutelare la sua incolumità, che significa evitare qualsiasi tipo di rapporto sociale che non sia strettamente necessario, stare in casa e cercare di fare tutto riducendo al minimo l’incontro con le altre persone. Poi ha fatto una confessione intima su, parlando del loro ...