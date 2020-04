Renzi contro la fase 2 ‘regionalizzata’ Appello a Conte sul Mes | “Non stia dietro ai

Leggi su newsmondo

(Di martedì 21 aprile 2020) Matteodalla parte del Nord per la2, ‘Contrario alla regionalizzazione’. Sul Mes la stoccata al M5s: “Cambieranno idea anche su questo”. Intervenuto ai microfoni di Radio Capital, il leader di Italia Viva Matteoha parlato della2 e del Mes, i temi caldi di questa settimana di svolta per l’Italia.2,: ‘Diamo regole chiare: se le hai riapri se no non riparti’ Commentando le dichiarazioni di, che con un lungo post su Facebook ha parlato della2, Matteosi è allineato alle Regioni del Nord facendo sapere di essere contrario alla regionalizzazione delle riaperture. “Credo che il contagio zero vero arriverà solo col vaccino, che non arriverà prima di un anno. Siccome dobbiamo convivere per un anno, dico diamo delle regole chiare e se le hai riapri, se no non ...