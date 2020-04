Relatech sigla accordo con Logisan

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) –uncon, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti sanitari e farmacologici, in prima linea per l’emergenza Covid-19, per l’implementazione in Cloud delle business application di Oracle NetSuite. L’si inserisce nell’ambito dell’evoluzione della piattaforma cloud-based RePlatform con il supporto del team internazionale di Oracle NetSuite., società in grado di soddisfare le richieste di oltre 250 cliniche private, ha come obiettivo la razionalizzazione degli approvvigionamenti in ambito sanitario evitando gli sprechi. La sua ampia offerta di prodotti farmaceutici e forniture ospedaliere è in grado di rispondere alle esigenze di diversi settori di intervento, dal pronto soccorso alla terapia intensiva, alla chirurgia, etc. “In questo periodo di emergenza ...