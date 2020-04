Quel file del Ministero sul Covid tenuto segreto per non scatenare il panico: cittadini trattati come una mandria (Di martedì 21 aprile 2020) Covid, Quel file del Ministero secretato: cittadini trattati come una mandria Oggi sul Corriere della Sera, a firma di Monica Guerzoni, si leggono le dichiarazioni del direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, Andrea Urbani, che racconta che già a gennaio dal Ministero è uscito un “piano nazionale dell’emergenza” per contrastare il Coronavirus. Il documento, si legge nell’articolo, “contiene tre scenari per l’Italia, uno dei quali troppo drammatico per essere divulgato senza scatenare il panico tra i cittadini. Per questo il piano è stato secretato”. Dice Urbani: “Già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e Quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio”. L’intervista, passata molto ... Leggi su tpi (Di martedì 21 aprile 2020)delsecretato:trattati come una mandria Oggi sul Corriere della Sera, a firma di Monica Guerzoni, si leggono le dichiarazioni del direttore generale della Programmazione sanitaria deldella Salute, Andrea Urbani, che racconta che già a gennaio dalè uscito un “piano nazionale dell’emergenza” per contrastare il Coronavirus. Il documento, si legge nell’articolo, “contiene tre scenari per l’Italia, uno dei quali troppo drammatico per essere divulgato senzailtra i. Per questo il piano è stato secretato”. Dice Urbani: “Già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato epiano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio”. L’intervista, passata molto ...

