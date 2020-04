PSG, Nizza e Lione puntano a finire la stagione entro il 31/12 (Di martedì 21 aprile 2020) Anche in Francia, come negli altri top 5 campionati europei, si lavora per studiare un piano per la ripresa del campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la speranza è di tornare ad allenarsi dopo l’11 maggio, data scelta dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron per iniziare a uscire dal confinamento. Prima di riprendere le … L'articolo PSG, Nizza e Lione puntano a finire la stagione entro il 31/12 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 aprile 2020) Anche in Francia, come negli altri top 5 campionati europei, si lavora per studiare un piano per la ripresa del campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la speranza è di tornare ad allenarsi dopo l’11 maggio, data scelta dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron per iniziare a uscire dal confinamento. Prima di riprendere le … L'articolo PSG,lail 31/12 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

In Francia il discorso titolo è praticamente archiviato, visto che il Psg è saldamente in testa alla classifica. Lotta serrata in zona Champions, dove Rennes e Lille, rispettivamente terzo e quarto in ...

(4-4-2): Benítez (Nizza); Meunier, Kouassi, Kurzawa (PSG), Jan Vertonghen (Tottenham); David Silva (Manchester City), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen); Willian (Chelsea), Ryan Fraser (Bournemouth); ...

In Francia il discorso titolo è praticamente archiviato, visto che il Psg è saldamente in testa alla classifica. Lotta serrata in zona Champions, dove Rennes e Lille, rispettivamente terzo e quarto in classifica.