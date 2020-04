Messico | il saccheggio della Frotera Sur

Leggi su feedproxy.google

(Di martedì 21 aprile 2020) Il Tren Maya, il Corredor Transístmico ed altri megaprogetti ridefiniscono i territori e rappresentano una nuova forma di controllo sociale. di David Lifodi La Frontera Sur delè sotto assedio: alla costruzione dei tratti del Tren Maya nella penisola dello Yucatán, che nelle intenzioni del presidente Andrés Manuel López Obrador dovrebbe essere pronto per il 2023, parteciperà la Sedena – Secretaría de la Defensa Nacional . In più, il Tren Maya non è l'unica grande opera a cui intende (...)