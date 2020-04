Meghan Markle, com’è stata la prima intervista tv dopo la Megxit (Di martedì 21 aprile 2020) Meghan Markle è tornata in tv. La duchessa, dopo l’addio alla royal family, ha concesso la sua prima intervista al programma della Abc Good Morning America. Per parlare del documentario Disney dal titolo Elephant a cui ha prestato la sua voce. «Sono davvero grata di aver avuto la possibilità di raccontare la storia di questi elefanti. Ho avuto la fortuna di vedere questi animali nel loro habitat naturale e ho capito che ognuno di noi deve impegnarsi per proteggerli», ha detto l’ex attrice nell’intervista che non è stata molto diversa da quella di qualsiasi star di Hollywood impegnata a promuovere un nuovo film. «Queste creature sono maestose ma al tempo stesso sensibilissime. Lo stretto legame con i membri del branco, il modo in cui proteggono i cuccioli, li rende molto più simili a noi di quanto non crediamo». https://twitter.com/GMA/status/1252224085423161345 Leggi su vanityfair L’ex principe Harry e il piano per tornare in Inghilterra - Meghan Markle resterà in America?

Harry e Meghan Markle furiosi : la lettera piena di rabbia del Principe

