Leggi su howtodofor

(Di martedì 21 aprile 2020) A partire da questa stamattina si avrannogratuite peri cittadini che potranno essere prese presso 230e 1150. Leche saranno distribuite saranno il tipo: Tessuto non tessuto prodotte grazie al "distretto delle protezioni" in grado di assicurare una produzione di oltre 1 milione di pezzi ogni giorno. Ma anche quelle chirurgiche (standard) che nelle ultime settimane sono state prodotte per la quantita giornaliera di 500mila. La disponibilità quotidiana sarà di 1,5 milioni di. Continua… Coronavirus: da oggigratuite perA dare l'annuncio di questa inziativa è stato Enrico Rossi, presidente della giunta regionale in Toscana, e lo ha fatto atraverso una diretta Facebook. Lesaranno distribuite tramte leconvenzionate sia private che pubbliche. Saranno ...