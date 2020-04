Lukaku | «Sogno di finire la carriera all’Anderlecht»

(Di martedì 21 aprile 2020) L’attaccante dell’Interha parlato del suo futuro durante una diretta Instagram con la moglie di Mertens Romeluha parlato del suo futuro durante una diretta Instagram con Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens: «Gioco a calcio professionistico da quando ne avevo 16 e mi piacerebbe giocare fino ai 36.diad Anderlecht, così il cerchio sarà chiuso e sarò stato un calciatore professionista per 20 anni». «Poi vorrei viaggiare e lasciare andare tutto. Non diventerò mai un opinionista, ma ora sto seguendo un corso di formazione. Chissà, forse diventerò un allenatore», ha ammesso l’attaccante dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com

Pedrito141414 : @JantasOO Gagliardini Agoumè Lukaku Aubameyang Giroud Esposito +sogno molto difficile Mertens - ParasiteMale : @GreenMidnight1 Handanovic (Musso) Izzo-De Vrij-Skriniar (Bastoni) Chiesa-Milinkovic-Brozovic-Eriksen-Ola Aina Luka… - AlexDeMartin2 : @FootballAndDre1 Concordo Il mio sogno sarebbe: Handa Cancelo, De Vrij, Skriniar/Bastoni, Emerson Barella, Brozovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Sogno

Sogno di finire ad Anderlecht, così il cerchio sarà chiuso e sarò stato un calciatore professionista per 20 anni. Poi vorrei viaggiare e lasciar andare tutto. Non diventerò mai un opinionista, ma ora ...Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato in diretta Instagram con Kat ... Gioco a calcio professionistico da quando ne avevo 16 e mi piacerebbe giocare fino ai 36. Sogno di finire ad ...