Lombardia | Rolfi | ' aperto bando da 1 | 2 mln per progetti filiera corta'

(Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) - La Regione, nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale, haunda 1,2 milioni di euro per la creazione e lo sviluppo didi. Si tratta di contributi destinati a programmi realizzati attraverso un accordo di partnership tra più soggetti (imprese agricole e altri eventuali partner) e che devono riguardare lo sviluppo di: cooperazione tra aziende al fine di ridurre i passaggi tra produttori e consumatori, tecnologie che facilitino la vendita attraverso la rete internet al fine di migliorare la programmazione produttiva e la concentrazione dell'offerta, modalità di vendita e promozione che favoriscano il contatto diretto con l'acquirente finale. "Altre risorse per gli agricoltori lombardi per promuovere i prodotti del nostro territorio in questo periodo complicato. Abbiamo visto l'utilità del ...