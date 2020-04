L’indagine sull’Istituto Palazzolo/Don Gnocchi per la strage degli anziani nelle RSA in Lombardia (Di martedì 21 aprile 2020) Un gigante che conta 27 centri residenziali e 28 ambulatori : la fondazione Don Gnocchi è presente in nove regioni italiane e conta seimila operatori. Proprio da una di queste, l’istituto Palazzolo, che si trova a Milano in zona QT8, è partito lo scandalo sul contagio da Coronavirus SARS-COV-2 e da COVID-19 nelle RSA, dopo una denuncia firmata da 18 operatori sanitari dipendenti della cooperativa Ampast. L’indagine sull’Istituto Palazzolo/Don Gnocchi per la strage degli anziani nelle RSA in Lombardia Oggi la Guardia di Finanza si è presentata nella sede per una perquisizione nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano per le morti di centinaia di anziani nelle residenze, tra cui il Pio Albergo Trivulzio. Per la Don Gnocchi sono indagati per epidemia e omicidio colposi il direttore generale Antonio Dennis Troisi, il direttore ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) Un gigante che conta 27 centri residenziali e 28 ambulatori : la fondazione Donè presente in nove regioni italiane e conta seimila operatori. Proprio da una di queste, l’istituto, che si trova a Milano in zona QT8, è partito lo scandalo sul contagio da Coronavirus SARS-COV-2 e da COVID-19RSA, dopo una denuncia firmata da 18 operatori sanitari dipendenti della cooperativa Ampast. L’indagine sull’Istituto/Donper laRSA in Lombardia Oggi la Guardia di Finanza si è presentata nella sede per una perquisizione nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano per le morti di centinaia diresidenze, tra cui il Pio Albergo Trivulzio. Per la Donsono indagati per epidemia e omicidio colposi il direttore generale Antonio Dennis Troisi, il direttore ...

zazoomblog : L’indagine sull’Istituto Palazzolo-Don Gnocchi per la strage degli anziani nelle RSA in Lombardia - #L’indagine… - Noovyis : (L’indagine sull’Istituto Palazzolo/Don Gnocchi per la strage degli anziani nelle RSA in Lombardia) Playhitmusic -… - LelloForlini : L’indagine sull’Istituto Palazzolo/Don Gnocchi per la strage degli anziani nelle RSA in Lombardia… - Lory0074 : RT @neXtquotidiano: L'indagine sull'Istituto Palazzolo/Don Gnocchi per la strage degli anziani nelle RSA in Lombardia - neXtquotidiano : L'indagine sull'Istituto Palazzolo/Don Gnocchi per la strage degli anziani nelle RSA in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : L’indagine sull’Istituto Incidente A1: tre amiche morte, partivano per la Spagna Corriere della Sera