La Giornata Mondiale della Terra in TV (Di martedì 21 aprile 2020) La donna elettrica La TV si appresta a vivere e celebrare l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, che compie 50 anni mercoledì 22 aprile 2020, in un periodo particolare e storico dove la salvaguardia del pianeta va di pari passo con quella dell’uomo. Sul piccolo schermo sono previste programmazioni dedicate e speciali. Giornata Mondiale della Terra sulla Rai Il fotografo Sebastiao Salgado si lancia alla scoperta di territori inesplorati per incontrare la fauna e la flora selvagge in un importante progetto fotografico, omaggio alla bellezza del pianeta. La sua vita e il suo lavoro vengono svelati dallo sguardo del figlio, Juliano Ribeiro Salgado, che l’ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi, e da quello di Wim Wenders, anche lui fotografo, nel documentario Il Sale della Terra, che RaiStoria trasmette mercoledì 22 aprile alle 19.10, per il ciclo ... Leggi su davidemaggio Earth Day 50 - la televisione celebra la Giornata mondiale della Terra 2020

La Giornata Mondiale della Terra in TV

Coronavirus - oltre 108.000 i positivi in Italia. Sileri : “Sport amatoriale per 40 minuti”. Slittano le amministrative e la Giornata Mondiale della Gioventù – DIRETTA (Di martedì 21 aprile 2020) La donna elettrica La TV si appresta a vivere e celebrare l’Earth Day, la, che compie 50 anni mercoledì 22 aprile 2020, in un periodo particolare e storico dove la salvaguardia del pianeta va di pari passo con quella dell’uomo. Sul piccolo schermo sono previste programmazioni dedicate e speciali.sulla Rai Il fotografo Sebastiao Salgado si lancia alla scoperta di territori inesplorati per incontrare la fauna e la flora selvagge in un importante progetto fotografico, omaggio alla bellezza del pianeta. La sua vita e il suo lavoro vengono svelati dallo sguardo del figlio, Juliano Ribeiro Salgado, che l’ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi, e da quello di Wim Wenders, anche lui fotografo, nel documentario Il Sale, che RaiStoria trasmette mercoledì 22 aprile alle 19.10, per il ciclo ...

PaolaPisano_Min : Le scoperte più importanti sono nate dalla capacità dell'uomo di pensare in grande. Per la Giornata mondiale della… - andreabettini : Oggi si celebra l'#EarthDay, la Giornata Mondiale della Terra. Da qualunque luogo la si guardi è splendida, fragile… - Raiofficialnews : #EarthDay: il #22aprile è la 50esima Giornata mondiale della Terra. La programmazione #Rai dedicata ?… - mbbelluco : RT @Avvenire_Nei: #GiornataDellaTerra una festa multimediale per l'ambiente (e non solo) - PorcoJudas : RT @DisneyPlusIT: È la nostra casa. Impariamo a prendercene cura. ?? In occasione della Giornata Mondiale della Terra esplora il nostro pian… -