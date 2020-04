Incendio in una palazzina: anziano muore intrappolato in casa a Jesolo (Di martedì 21 aprile 2020) La notte scorsa, poco dopo le 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mameli a Jesolo per l’Incendio di un appartamento al secondo piano di un condominio di sei. Le squadre dei pompieri arrivate nell’immediatezza dal locale distaccamento e a seguire da San Donà e Mestre con due autopompe, due autobotti, due autoscale, il carro aria e 14 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e di evacuazione delle persone rimaste bloccate ai piani superiori. Sono state evacuate 30 persone e portati in salvo i residenti dei piani superiori. Gli operatori hanno utilizzato i cappucci sovrappressione degli autorespiratori per evacuare alcuni condomini rimasti bloccati negli alloggi a causa delle scale invase dal fumo. Ma un 65enne era rimasto bloccato in casa, probabilmente mentre tentava la fuga. Una volta entrati ... Leggi su meteoweb.eu Cusano - incendio in una villetta la sera di Pasqua : evacuati alcuni anziani | VIDEO

Incendio a Monreale - distrutta una villetta

Roma - incendio a Torre Maura : una persona intossicata (Di martedì 21 aprile 2020) La notte scorsa, poco dopo le 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mameli aper l’di un appartamento al secondo piano di un condominio di sei. Le squadre dei pompieri arrivate nell’immediatezza dal locale distaccamento e a seguire da San Donà e Mestre con due autopompe, due autobotti, due autoscale, il carro aria e 14 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e di evacuazione delle persone rimaste bloccate ai piani superiori. Sono state evacuate 30 persone e portati in salvo i residenti dei piani superiori. Gli operatori hanno utilizzato i cappucci sovrappressione degli autorespiratori per evacuare alcuni condomini rimasti bloccati negli alloggi a causa delle scale invase dal fumo. Ma un 65enne era rimasto bloccato in, probabilmente mentre tentava la fuga. Una volta entrati ...

emergenzavvf : Dal cestello dell'autoscala per un attacco alle fiamme dall'alto. Spento questo pomeriggio a Sacile (PD) l'… - TweetdiVersi : RT @Prof_LudovicaV: Si apre come un’aurora Roma, dietro le spirali del Tevere, gonfio di alberi splendidi come fiori, biancheggiante città… - Glo29014809 : RT @Prof_LudovicaV: Si apre come un’aurora Roma, dietro le spirali del Tevere, gonfio di alberi splendidi come fiori, biancheggiante città… - Prof_LudovicaV : Si apre come un’aurora Roma, dietro le spirali del Tevere, gonfio di alberi splendidi come fiori, biancheggiante ci… - princigallomich : LUCERA – Ancora un incendio ad una auto. Colpito mezzo di un commerciante di telefonia in via Ferrone -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio una Incendio in una abitazione, le fiamme avvolgono il tetto. Paura per sei persone il Dolomiti Jesolo, incendio nella notte in un condominio. Un morto

VENEZIA Nella notte, poco dopo le 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mameli a Jesolo per l’incendio di un appartamento al secondo piano di un condominio: deceduto un uomo. Evacuate 30 ...

'Vivi e lascia vivere', Pappi Corsicato: "Una donna tenace che rinasce cucinando sartù"

Pappi Corsicato si diverte a raccontare le donne, lo ha fatto col suo cinema (da Libera a Il volto di un'altra) e ora nella serie Vivi e lascia vivere interpretata da Elena Sofia Ricci, in onda da gio ...

VENEZIA Nella notte, poco dopo le 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mameli a Jesolo per l’incendio di un appartamento al secondo piano di un condominio: deceduto un uomo. Evacuate 30 ...Pappi Corsicato si diverte a raccontare le donne, lo ha fatto col suo cinema (da Libera a Il volto di un'altra) e ora nella serie Vivi e lascia vivere interpretata da Elena Sofia Ricci, in onda da gio ...