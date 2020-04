Ferrari, giusto o no il rinnovo a Sebastian Vettel? La questione è spinosa (Di martedì 21 aprile 2020) Sul conto di Sebastian Vettel si sta dicendo molto e si stanno formulando tante ipotesi. Volevo segnalare questo commento molto interessante realizzato da Alessandro Francese, membro della Redazione di F1Sport.it, che secondo me analizza in modo il quadro attuale dei rapporti esistenti tra il pilota tedesco e la Ferrari. Buona Lettura! di Alessandro Francese Sebastian Vettel si dice disposto ad accettare una riduzione d’ingaggio per rimanere in Ferrari. Insiste però su un contratto pluriennale. E’ un’opportunità o rischio trattenerlo? Diciamola tutta. Il rinnovo di Sebastian Vettel con la Ferrari è una questione spinosa. Il pilota tedesco, arrivato con enormi aspettative nel 2015 nelle ultime due stagioni ha deluso. E anche parecchio. Troppi errori ed un rendimento medio sottotono non sono elementi utili ad intavolare una trattativa di rinnovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) Sul conto disi sta dicendo molto e si stanno formulando tante ipotesi. Volevo segnalare questo commento molto interessante realizzato da Alessandro Francese, membro della Redazione di F1Sport.it, che secondo me analizza in modo il quadro attuale dei rapporti esistenti tra il pilota tedesco e la. Buona Lettura! di Alessandro Francesesi dice disposto ad accettare una riduzione d’ingaggio per rimanere in. Insiste però su un contratto pluriennale. E’ un’opportunità o rischio trattenerlo? Diciamola tutta. Ildicon laè una. Il pilota tedesco, arrivato con enormi aspettative nel 2015 nelle ultime due stagioni ha deluso. E anche parecchio. Troppi errori ed un rendimento medio sottotono non sono elementi utili ad intavolare una trattativa di...

Sebastian Vettel si dice disposto ad accettare una riduzione d’ingaggio per rimanere in Ferrari. Insiste però su un contratto pluriennale. E’ un’opportunità o rischio trattenerlo? Diciamola tutta. Il ...

