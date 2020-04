Coronavirus, un grande fratello di nome Immuni per schedare gli italiani (Di martedì 21 aprile 2020) No grazie, niente business sulla nostra privacy, anche se si chiama “Immuni”. Adesso stiamo esagerando col Coronavirus. Per carità, le precauzioni servono, è una vita che siamo murati in casa per questo, ma ci manca solo che si pretenda di incasellare gli italiani con un’ordinanza commissariale. Nessuno osi entrare nella nostra vita privata approfittando del rischio malattia. Già ne girano tante, tra whatsapp e social vari, ora non ci si faccia precipitare nel vortice delle notizie su ciascuno di noi date in pasto a chissà chi. Perché questo è il rischio che si corre con questa strana “Immuni”, che sarebbe un’applicazione per rintracciare soggetti potenzialmente infetti prima ancora che emergano i sintomi del Coronavirus. Il business “Immuni” per il grande fratello E poi che succede? Ci venite a ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - la Sardegna si prepara alla fase 2 : “Al via un grande studio epidemiologico”

Coronavirus : Conte - ‘Ue si salva se pensa in grande e mostra coraggio’

Coronavirus - a Brescello in 15 al funerale del suocero del boss Grande Aracri : denunciati. Per 2 accusa di epidemia : “Erano già positivi” (Di martedì 21 aprile 2020) No grazie, niente business sulla nostra privacy, anche se si chiama “”. Adesso stiamo esagerando col. Per carità, le precauzioni servono, è una vita che siamo murati in casa per questo, ma ci manca solo che si pretenda di incasellare glicon un’ordinanza commissariale. Nessuno osi entrare nella nostra vita privata approfittando del rischio malattia. Già ne girano tante, tra whatsapp e social vari, ora non ci si faccia precipitare nel vortice delle notizie su ciascuno di noi date in pasto a chissà chi. Perché questo è il rischio che si corre con questa strana “”, che sarebbe un’applicazione per rintracciare soggetti potenzialmente infetti prima ancora che emergano i sintomi del. Il business “” per ilE poi che succede? Ci venite a ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: completati i lavori dell'Ospedale modulare Covid accanto all'Ospedale del Mare: 72 posti letto di te… - petergomezblog : #Coronavirus, a Brescello in 15 al funerale del suocero del boss Grande Aracri: denunciati. Per 2 accusa di epidemi… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: messo in quarantena il Comune di Saviano. Una decisione inevitabile, un atto di rispetto per la fig… - TestaPasquale : RT @VincenzoDeLuca: ??#CORONAVIRUS: completati i lavori dell'Ospedale modulare Covid accanto all'Ospedale del Mare: 72 posti letto di terapi… - SecolodItalia1 : Coronavirus, un grande fratello di nome Immuni per schedare gli italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus grande Coronavirus, per la prima volta cala il numero di attualmente positivi Vesuvio Live Coronavirus, Trump: stop a immigrazione

Biden attacca il presidente: "Ha fallito, basta con le scuse" ...

Coronavirus: Pirelli riapre due fabbriche in Brasile

Pirelli riapre due fabbriche in Brasile, dopo la sospensione delle attività nel Paese sudamericano a causa dell’epidemia di coronavirus. Le prime due fabbriche a riprendere il lavoro sono quelle di Ca ...

Biden attacca il presidente: "Ha fallito, basta con le scuse" ...Pirelli riapre due fabbriche in Brasile, dopo la sospensione delle attività nel Paese sudamericano a causa dell’epidemia di coronavirus. Le prime due fabbriche a riprendere il lavoro sono quelle di Ca ...