Coronavirus, per la fase 2 “i cittadini usino mascherine sterilizzabili e riutilizzabili o ci troveremo invasi di rifiuti” (Di martedì 21 aprile 2020) “Di qui al prossimo futuro dovremo abituarci a tenere sempre in viso la mascherina, non è pensabile che si prosegua ad usare le monouso. Si creerebbe un danno ambientale enorme ed inutile”. Maria Triassi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia della Federico II, lancia un allarme in vista delle ormai prossime ordinanze regionali che in tutta Italia si accompagneranno alla fine del lockdown e che imporranno l’uso di mascherine. “Per la vita sociale – dice Triassi – dovremmo scegliere tutti mascherine in tnt o altro tessuto tecnico impermeabile, che siano sterilizzabili e riutilizzabili”. Triassi spiega infatti che queste mascherine sono quelle più efficaci per proteggere gli altri, e quindi noi stessi, dalla possibilità di un contagio. “Lasciamo che siano gli ... Leggi su meteoweb.eu Beautiful - grave lutto per la soap a causa del Coronavirus : “Era unico”

Coronavirus : AnciSicilia - 'per Comuni stesse risorse 2019 - no a incertezza fondi Ue'

