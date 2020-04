Confcommercio e Federalberghi Salerno commissionano ricerca sui consumi post Covid (Di martedì 21 aprile 2020) Comprendere, attraverso una raccolta, analisi ed elaborazione di dati, le nuove abitudini di acquisto dei consumatori nella provincia di Salerno generate dalla crisi sanitaria, economica e sociale determinata dalla diffusione del Covid-19. È questo l’obiettivo del progetto “Il Consumatore post Covid-19”, promosso dall’hub di competenze e saperi Fondazione Saccone in collaborazione con i rappresentanti salernitani di Confcommercio Campania e Federalberghi Salerno. L’iniziativa, nata da un’intuizione del presidente della Fondazione Saccone Giorgio Scala, del presidente di Federalberghi Salerno e Confcommercio Salerno Giuseppe Gagliano, e del consigliere di Federalberghi Salerno Federico Del Grosso, si propone di fornire una panoramica degli orientamenti e modalità di acquisto dei consumatori del salernitano, così da favorire da ... Leggi su ildenaro Salerno - Confcommercio e Federalberghi studiano piano per la stagione 2020 (Di martedì 21 aprile 2020) Comprendere, attraverso una raccolta, analisi ed elaborazione di dati, le nuove abitudini di acquisto dei consumatori nella provincia digenerate dalla crisi sanitaria, economica e sociale determinata dalla diffusione del-19. È questo l’obiettivo del progetto “Il Consumatore-19”, promosso dall’hub di competenze e saperi Fondazione Saccone in collaborazione con i rappresentanti salernitani diCampania e. L’iniziativa, nata da un’intuizione del presidente della Fondazione Saccone Giorgio Scala, del presidente diGiuseppe Gagliano, e del consigliere diFederico Del Grosso, si propone di fornire una panoramica degli orientamenti e modalità di acquisto dei consumatori del salernitano, così da favorire da ...

zazoomblog : Confcommercio e Federalberghi Salerno commissionano ricerca sui consumi post Covid - #Confcommercio #Federalberghi… - studiowiki : Studiowiki sostiene l’iniziativa lanciata dalle associazioni di categoria del turismo savonese per l’emergenza coro… - robertamilano : @anucara @_MiBACT @ENIT_italia @federalberghi @confturismo_it @Confcommercio @fipeconf @dariofrance @lorenzabo Ho r… - bnotizie : Covid-19, Confcommercio Campania, Federalberghi e Consorzio Cilento a lavoro per la stagione 2020 - Cilento Notizie - cilentano_it : Si è svolto in video conferenza un incontro a cui hanno presenziato i soci del Consorzio Cilento di Qualità con Giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio Federalberghi Confcommercio e Federalberghi Salerno commissionano ricerca sui consumi post Covid Il Denaro Confcommercio e Federalberghi Salerno commissionano ricerca sui consumi post Covid

È questo l’obiettivo del progetto “Il Consumatore post Covid-19”, promosso dall’hub di competenze e saperi Fondazione Saccone in collaborazione con i rappresentanti salernitani di Confcommercio ...

Coronavirus, nasce la pagina Facebook "La nostra Confcommercio" al grido di #salvateilturismo

dell'ospitalità e del turismo sulla nuova pagina Facebook creata da ieri e denominata "La nuova Confcommercio". "Da quando è iniziata la drammatica emergenza COVID19, tutte le associazioni di ...

È questo l’obiettivo del progetto “Il Consumatore post Covid-19”, promosso dall’hub di competenze e saperi Fondazione Saccone in collaborazione con i rappresentanti salernitani di Confcommercio ...dell'ospitalità e del turismo sulla nuova pagina Facebook creata da ieri e denominata "La nuova Confcommercio". "Da quando è iniziata la drammatica emergenza COVID19, tutte le associazioni di ...