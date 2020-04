Ciclista di Guidonia Montecelio sorpreso e multato dentro Villa Borghese

(Di martedì 21 aprile 2020) Sono 163 le infrazioni registrate a Roma durante lo scorso weekend dai vigili urbani nell'ambito dei controlli a tutela della salute pubblica per l'emergenza coronavirus. Undiè statoperché, lontano dal proprio Comune di residenza.

Roma Fanpage

Cronaca Coronavirus Roma, la fase due. Si riparte da fabbriche e cantieri. Le regole per la ripresa nel Lazio di ALESSANDRA PAOLINI Dunque, realizzazione veloce di percorsi per le bici anche ...