Calcio e Coronavirus | come ripartono in campionati in Europa

Leggi su panorama

(Di martedì 21 aprile 2020) Non solo la Serie A: c'è una lunga lista didiinche preparano la ripartenza per cercare di uscire dall'emergenzae limitare danni economici da centinaia di milioni di euro. Sono soprattutto le leghe top del Vecchio Continente e lavorare giorno e notte per rendere possibile il ritorno in campo così da concludere la stagione, utilizzando anche i mesi estivi (consentito da Uefa e Fifa) e dando un segnale di lento ritorno alla normalità.La premessa per tutti è che, se si ricomincerà a giocare, sarà a porte chiuse. Sbarrate. Niente pubblico adesso, in estate e nemmeno in autunno quando la speranza è di poter avviare i giochi della prossima annata avendo prima concluso quella sospesa a marzo a causa della pandemia. Ma a dettare l'agenda, oltre all'emergenza sanitaria, sarà anche il tentativo di ...