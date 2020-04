Adnkronos : #Coronavirus, in #Cina aumentano i casi importati - gianlucalfieri : In #Cina aumentano i #casiimportati di #Coronavirus - optionoblivion_ : RT @skyoku_: Io ci credo nel 4 maggio ma i casi qui invece di scendere aumentano MA ALLORA CE LA FATE A STARE NELLE VOSTRE CAZZO DI CASE DI… - heylaria : 'Mi metto a cercare appartamenti a Hongdae, e i casi di Corona Virus in Sud Korea aumentano, passando da 104 a 204.… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus, in #Cina aumentano i casi importati -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano casi Coronavirus, in Cina aumentano i casi importati Adnkronos Coronavirus in Emilia-Romagna, gli aggiornamenti di ora in ora

In Emilia-Romagna sono 22.867 i casi di positività al Coronavirus, 307 in più rispetto a domenica. Aumentano le guarigioni: 281 in più di domenica. I test effettuati hanno raggiunto quota 129.530, ...

Aumentano i casi di caduta di capelli tra le donne: sarebbe un effetto dello stress da Coronavirus

A pagarne le conseguenze sarebbero state soprattutto le donne, tra le quali negli ultimi tempi sono aumentati in modo esponenziale i casi di caduta di capelli. Perché lo stress favorisce la caduta dei ...

In Emilia-Romagna sono 22.867 i casi di positività al Coronavirus, 307 in più rispetto a domenica. Aumentano le guarigioni: 281 in più di domenica. I test effettuati hanno raggiunto quota 129.530, ...A pagarne le conseguenze sarebbero state soprattutto le donne, tra le quali negli ultimi tempi sono aumentati in modo esponenziale i casi di caduta di capelli. Perché lo stress favorisce la caduta dei ...