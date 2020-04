Assocampania chiede un tavolo alla Regione per la riorganizzazione del comparto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiIl Coronavirus si è impossessato delle nostre vite, stravolgendole e costringendoci a fare i conti con un nemico invisibile con cui a lungo andare dovremo iniziare a convivere nell’attesa che la scienza faccia il proprio corso. Si dovrà pensare al futuro con razionalità e riorganizzarsi nel rispetto di nuove norme ed abitudini che possano guidare i cittadini di tutta la Campania verso un concetto ed un modo di vivere diversamente la propria quotidianità.– Sviluppo Commerciale Campano, associazione di categoria riconosciuta a livello regionale, che opera dal 1997 per la tutela del commercio su aree pubbliche, scende in campo con una proposta di istituzione di untecnico regionale tra istituzioni, rappresentanti di categorie ed autorità sanitarie finalizzatoriapertura in sicurezza dei ...