Antonella De Gregorio | Federalbeghi Roma | “A breve non vedo prospettive di ripresa”

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Il settore alberghiero, asse portante del turismo, fa i conti con il fermo condizionato dalle misure restrittive adottate per contrastare il contagio da coronavirus. Una stasi la cui durata non è al momento ipotizzabile. Teleborsa ha intervistatoDe, titolare di due alberghi (un 4 Stelle nel centro di, attualmente chiuso, e una struttura nella periferia est della città al momento aperta per “supporto ad attività emergenziali”), vicepresidente di FederalberghiDe, albergatrice dal 1977, ha analizzato la situazione nella Capitale, dove, ante Covid-19, si registravano annualmente 25 milioni di presenze nei soli esercizi alberghieri. Qualidi ripresa lei intravede per il settore alberghiero? “Anongrossedi ripresa. Il settore ricomincerà a ...