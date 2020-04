Agricoltura | Uila-Uil “Serve chiarezza su fabbisogno occupazionale”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In base alle elaborazioni del nostro ufficio studi, possiamo affermare che il realeoccupazionale inconseguente all’emergenza Covid-19, non supera le 40.000 unita’, numeri ben diversi da quelli diffusi in questi giorni e sui quali occorre fare”. Cosi’ il segretario generale della-Uil, Stefano Mantegazza, commenta i dati che sono stati illustrati ieri nel corso di una video conferenza con le ministre del lavoro Nunzia Catalfo e delle politiche agricole Teresa Bellanova insieme ai rappresentanti delle parti sociali agricole. Secondo l’osservatoriosull’occupazione in, al 31 marzo scorso i braccianti presenti nel nostro paese erano 578.000, con una flessione del 6% rispetto all’anno precedente. Un dato confermato anche dalle richieste del bonus di 600 euro, ...