Wild per PS4 è ancora vivo: l'esclusiva realizzata da Michel Ancel torna a mostrarsi in nuove concept art (Di lunedì 20 aprile 2020) L'esclusiva Wild di Michel Ancel per PlayStation 4 è un po' un mistero. Annunciata alla Gamescom 2014, si sa ancora molto poco sul titolo e proprio quando i giocatori iniziavano a dimenticare la sua esistenza, ecco spuntare qualcosa di nuovo. Si tratta di alcune concept art che sembrano essere state recentemente caricate sul sito Web di Wild Sheep Studio, come notato dall'utente Reddit SchultzBear. Tuttavia, non è chiaro se si tratta di immagini completamente nuove o più vecchie."Wild è ambientato in un mondo lussureggiante ed espansivo in cui imparerete ad adattarvi a un mondo in continua evoluzione, mentre svelerete i segreti della terra", recita una descrizione ufficiale del gioco. "Come ci si aspetterebbe da madre natura, il mondo cambierà continuamente attraverso i diversi momenti della giornata, questo vale per il tempo e per i cambiamenti ... Leggi su eurogamer Thiago Seyboth Wild - la nuova speranza del tennis brasiliano

Boxe - Tyson Fury sfiderà Deontay Wilder a ottobre : terzo atto - nuova rivincita per il Mondiale WBC dei pesi massimi

WildPressure : Kaspersky individua una campagna mirata e malevola attiva nel Medio Oriente (Di lunedì 20 aprile 2020) L'diper PlayStation 4; un po' un mistero. Annunciata alla Gamescom 2014, si samolto poco sul titolo e proprio quando i giocatori iniziavano a dimenticare la sua esistenza, ecco spuntare qualcosa di nuovo. Si tratta di alcune concept art che sembrano essere state recentemente caricate sul sito Web diSheep Studio, come notato dall'utente Reddit SchultzBear. Tuttavia, non; chiaro se si tratta di immagini completamente nuove o più vecchie."; ambientato in un mondo lussureggiante ed espansivo in cui imparerete ad adattarvi a un mondo in continua evoluzione, mentre svelerete i segreti della terra", recita una descrizione ufficiale del gioco. "Come ci si aspetterebbe da madre natura, il mondo cambierà continuamente attraverso i diversi momenti della giornata, questo vale per il tempo e per i cambiamenti ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Wild per PS4 riemerge in nuove concept art. - Eurogamer_it : #Wild per PS4 riemerge in nuove concept art. -

Ultime Notizie dalla rete : Wild per Wild per PS4 è ancora vivo: l'esclusiva realizzata da Michel Ancel torna a mostrarsi in nuove concept art Eurogamer.it Wild per PS4 è ancora vivo: l'esclusiva realizzata da Michel Ancel torna a mostrarsi in nuove concept art

L'esclusiva Wild di Michel Ancel per PlayStation 4 è un po' un mistero. Annunciata alla Gamescom 2014, si sa ancora molto poco sul titolo e proprio quando i giocatori iniziavano a dimenticare la sua ...

WiLD, l'esclusiva per PlayStation 4 torna a mostrarsi in nuovi artwork

Annunciato nel 2014, WiLD di Wild Sheep Studios è tornato a mostrarsi in nuovi artwork inediti, diffusi sul sito ufficiale dell'esclusiva per PlayStation 4. WiLD è nato dalla mente di Michel Ancel, ...

L'esclusiva Wild di Michel Ancel per PlayStation 4 è un po' un mistero. Annunciata alla Gamescom 2014, si sa ancora molto poco sul titolo e proprio quando i giocatori iniziavano a dimenticare la sua ...Annunciato nel 2014, WiLD di Wild Sheep Studios è tornato a mostrarsi in nuovi artwork inediti, diffusi sul sito ufficiale dell'esclusiva per PlayStation 4. WiLD è nato dalla mente di Michel Ancel, ...