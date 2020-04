Santa Maria a Vico, città blindata per il 25 aprile e il 1° maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Con l’ordinanza sindacale n. 25, il sindaco di Santa Maria a Vico ha disposto che, nei giorni del 25 aprile e del 1°maggio, vengano chiuse utte le attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità. In questi giorni resteranno aperte solo farmacie ed edicole (per queste ultime, l’orario di chiusura è fissato alle ore 12:00). L’ordinanza è consultabile a questo link: Ordinanza n. 25/2020 – Chiusure del 25 aprile e 1° maggio Inoltre, con ordinanza sindacale n.26 si impone, con decorrenza immediata: di procedere alla periodica manutenzione di terreni privati incolti o coltivati; aree verdi private in genere incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, dismesse; cantieri edili; lotti ... Leggi su anteprima24 Mariotto continua a cucinare per i senzatetto - anche Francesca Barra e Santamaria seguono il suo esempio (Foto)

Coronavirus - muore 86enne di Santa Maria : è il sesto decesso

Chi è Santa Maria Faustina Kowalska - l’Apostola della Divina Misericordia (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Con l’ordinanza sindacale n. 25, il sindaco diha disposto che, nei giorni del 25e del 1°, vengano chiuse utte le attività commerciali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità. In questi giorni resteranno aperte solo farmacie ed edicole (per queste ultime, l’orario di chiusura è fissato alle ore 12:00). L’ordinanza è consultabile a questo link: Ordinanza n. 25/2020 – Chiusure del 25e 1°Inoltre, con ordinanza sindacale n.26 si impone, con decorrenza immediata: di procedere alla periodica manutenzione di terreni privati incolti o coltivati; aree verdi private in genere incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, dismesse; cantieri edili; lotti ...

reportrai3 : Da settimane va avanti la campagna di Forza Nuova per boicottare la quarantena. Dopo aver annunciato una procession… - piersileri : Ieri sono stato all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ho trovato una situazione ottima. Sto visitando tutti g… - MauroBartolett3 : Ti salvi perché non è più in vigore la legge 190... altrimenti saresti finita al Santa Maria della pietà!!! - carter_embrey : RT @Alabandine_: Maurice Brazil Prendergast (1859-1924) Steps of Santa Maria d'Aracoeli, Rome - MmPierluigi : RT @Seraphicum: #SBi news: LA #CEI AFFIDA L’ITALIA A MARIA il 1° maggio, alle ore 21, nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Carava… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Santa Maria di Sala, Sant'Angelo: salta la prima elementare La Piazza Ventimiglia, vescovo emerito Alberto Maria Careggio: «Anche i 6 milioni di aborti legalizzati sono pandemia»

Anche il vescovo emerito Alberto Maria Careggio ha lanciato il proprio messaggio ... Ma ci sono anche immagini sacre, scritti edificanti e consolatori che fanno concorrenza alle apparizioni in TV del ...

Nell'azienda Siciliani 34 casi positivi. La Asl da oggi effettuerà 400 tamponi su tutto il personale

Nel cuore pulsante della città, ai piedi della Porta Baresana e al cospetto del Torrione Angioino. L'Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio, presenta il lavoro svolto per il restauro ...

Anche il vescovo emerito Alberto Maria Careggio ha lanciato il proprio messaggio ... Ma ci sono anche immagini sacre, scritti edificanti e consolatori che fanno concorrenza alle apparizioni in TV del ...Nel cuore pulsante della città, ai piedi della Porta Baresana e al cospetto del Torrione Angioino. L'Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio, presenta il lavoro svolto per il restauro ...